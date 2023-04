Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verfassungsfeindliche Graffiti an Wismarer Sporthalle

Wismar (ots)

Eine Sporthalle, die derzeit der Unterbringung von Geflüchteten dient, ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag beschmiert worden. Am Freitagvormittag erhielt die Polizei Kenntnis über den Vorfall. An einer dortigen Seitentür der Sporthalle wurden Graffiti in schwarzer Farbe in der Größe von 2x2 Meter, darunter verfassungsfeindliche Schriftzüge und Symbole festgestellt. In der Käthe-Kollwitz-Promenade befindlichen Sporthalle sind derzeit 94 Geflüchtete aus unterschiedlichen Nationalitäten untergebracht. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort. Hierzu hat der Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Schwerin die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Polizei veranlasste das Entfernen der Schmierereien. Zeugen, die in der Nacht von Donnerstag auf Freitag verdächtige Personen im Bereich der Käthe-Kollwitz-Promenade festgestellt haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 03841 203 0 oder über die Online Wache polizei.mvnet.de zu melden. Tobias Gläser

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell