Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Imbisswagen mit ausländerfeindlichen Parolen beschmiert

Schwerin (ots)

Ein Imbisswagen ist Zielscheibe mehrerer Graffiti in Form von ausländerfeindlichen Parolen geworden. Die Schweriner Polizei wurde auf den Vorfall am Dienstagvormittag aufmerksam. An dem auf der Freifläche an der Straßenbahnhaltestelle Kepplerstraße abgestellten Verkaufsanhänger waren mehrere Graffiti in schwarzer Farbe angebracht, darunter mehrere Hakenkreuze in Größen bis zu 35x30 Zentimeter. Die Entfernung der Schmierereien wurde veranlasst. Nach Rücksprache mit dem aus Syrien stammenden Besitzer kann die Tatzeit auf Montagnacht bis Dienstagmorgen eingegrenzt werden. Daher wendet sich die Polizei mit einem Zeugenaufruf an die Bevölkerung. Wer kann sachdienliche Angaben machen? Zeugen, die verdächtige Personen festgestellt haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Schwerin unter der Telefonnummer 0385/5180-1560 zu melden. Tobias Gläser

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell