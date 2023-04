Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Sachbeschädigungen durch Graffiti

Erkelenz (ots)

Zwei Personen besprühten am 6. April (Donnerstag), gegen 19.20 Uhr, mehrere Wände, Schilder und parkende Fahrzeug am Heinrich-Jansen-Weg mit Graffiti in schwarzer Farbe. Zudem entleerten sie einen Feuerlöscher über zwei Pkw. Ein Zeuge beobachtete die Täter bei ihrer Flucht. Sie waren etwa 16 bis 18 Jahre alt, 170 bis 180 Zentimeter groß und dunkel gekleidet. Beide hatten kurze Haare mit einem Undercut. Hinweise zur Identität der Täter oder zur Tat nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz entgegen, Telefon 02452 920 0. Alternativ haben Sie die Möglichkeit, einen Hinweis über die Internetseite der Polizei in Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

