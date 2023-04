POL-HS: Fremde Person auf Grundstück angetroffen

Kreis Heinsberg (ots) - Straftaten Wegberg - Versuchter räuberischer Diebstahl Am Samstag, den 08.04.2023, gegen 15:40 Uhr, betraten zwei männliche Personen einen Verbrauchermarkt in Wegberg. Eine der Personen steckte eine Spirituosenflasche in den von ihr mitgeführten Rucksack. Dabei wurde die Person von einem Mitarbeiter des Marktes beobachtet. Anschließend ging die Person ohne zu bezahlen durch den Kassenbereich ...

