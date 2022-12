Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/Castrop-Rauxel: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Im Brinkmannsfeld brachen Unbekannte zwischen Samstag und Montag in ein Reihenendhaus ein. Sie hebelten die Terrassentür auf und gelangten so in das Wohnhaus. Angaben zur Beute konnten noch nicht gemacht werden. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

In der Nacht zu Dienstag brachen unbekannte Täter in ein Schulgebäude an der Karl-Engel-Straße ein. Über ein Fenster verschafften sie sich Zutritt. Durch die Täter wurden mehrere Räume nach Beute durchsucht. Sie nahmen mehrere technische und elektronische Geräte mit.

Am vergangenen Wochenende brachen Unbekannte in eine Kindertagesstätte am Ostring ein. Sie hebelten die Tür zur Turnhalle auf und gelangten auf diesem Weg in Büro- und Mitarbeiterräume. Angaben zur Beute konnten noch nicht gemacht werden.

Castrop-Rauxel

An der Recklinghauser Straße verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Ladenlokal. Hier hebelten die Täter in der Nacht zu Montag eine Innentür und einen Tresor auf. Mit dem Geld aus dem Tresor flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

