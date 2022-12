Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Überfall auf Kiosk

Recklinghausen (ots)

Ein unbekannter Täter betrat am Montagabend, gegen 20:50 Uhr, einen Kiosk an der Tinkhofstraße. Mit einem Messer deutete er auf den Angestellten und anschließend in Richtung Kasse.

Der Täter nahm das Bargeld aus der Kasse und entwendete Tabakwaren. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Der Angestellte in dem Kiosk blieb unverletzt.

Personenbeschreibung: männlich, ca. 1,70 - 1,75 m groß, 30-40 Jahre alt, normale Figur, komplett in schwarz bekleidet mit Jacke, Hose, Schuhen und Sturmhaube, führte eine Messer mit, Rucksack mit Tarnmuster

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell