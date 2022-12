POL-RE: Waltrop: Mann verprügelt - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots) - Ein 10-jähriger Junge aus Bottrop ist am Montagmittag in Feldhausen einem mutmaßlichen Exhibitionisten begegnet. Gegen 12.30 Uhr bemerkte der Junge an der Kreuzung Liboriweg/Lippweg einen Mann, der seinen Penis in der Hand hielt und dabei den 10-Jährigen anschaute. Angesprochen wurde der Junge nicht. Anschließend fuhr der Mann mit einem silbernen (älteren) Mercedes davon. Am Auto soll ein ...

