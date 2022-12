Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Unbekannter zeigt Penis

Recklinghausen (ots)

Ein 10-jähriger Junge aus Bottrop ist am Montagmittag in Feldhausen einem mutmaßlichen Exhibitionisten begegnet. Gegen 12.30 Uhr bemerkte der Junge an der Kreuzung Liboriweg/Lippweg einen Mann, der seinen Penis in der Hand hielt und dabei den 10-Jährigen anschaute. Angesprochen wurde der Junge nicht. Anschließend fuhr der Mann mit einem silbernen (älteren) Mercedes davon. Am Auto soll ein DO(rtmunder)-Kennzeichen gewesen sein. Der Mann hatte eine Glatze und trug ein dunkelblaues Hemd (mit Reißverschluss) und eine Jeanshose. Wer Hinweise zu dem Vorfall oder dem Mann geben kann, wird gebeten, die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell