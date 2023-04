Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 98, vom 09.04.2023

Kreis Heinsberg (ots)

Straftaten

Wegberg - Versuchter räuberischer Diebstahl

Am Samstag, den 08.04.2023, gegen 15:40 Uhr, betraten zwei männliche Personen einen Verbrauchermarkt in Wegberg. Eine der Personen steckte eine Spirituosenflasche in den von ihr mitgeführten Rucksack. Dabei wurde die Person von einem Mitarbeiter des Marktes beobachtet. Anschließend ging die Person ohne zu bezahlen durch den Kassenbereich und wollte den Markt verlassen. Hier wurde die Person von dem Angestellten angesprochen. Daraufhin ballte die Person eine Faust und schlug in Richtung des Mitarbeiters. Der konnte dem Schlag ausweichen und gemeinsam mit einem weiteren Mitarbeiter wurde der Tatverdächtige bis zum Eintreffen der Polizei zurück in den Markt verbracht. Die zweite Person wurde noch im Markt angetroffen. Bei ihr wurde eine Spirituosenflasche im Hosenbein aufgefunden. Zudem lag gegen diese Person ein Haftbefehl vor. Er wurde noch vor Ort durch die Polizei festgenommen. Gegen beide Personen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell