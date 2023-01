Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) - Einbrecher im Stadtkreis Karlsruhe aktiv

Karlsruhe (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstagmittag und Sonntagnachmittag waren Einbrecher in mehreren Karlsruher Stadtteilen aktiv.

In der Waldstadt überraschte ein Wohnungsinhaber zwei Einbrecher auf frischer Tat, nachdem sie sich gewaltsam über die Terrassentür Zutritt zu dem Anwesen in der Osteroder Straße verschafft hatten. Nach dem Zusammentreffen mit dem Geschädigten flohen die beiden Diebe mit Schmuck von bislang unbekanntem Wert.

Die Flüchtigen beschrieb der Geschädigte wie folgt: Beide Personen waren männlich, von schlanker Statur, dunkel gekleidet und trugen dunkle Wollmützen sowie jeweils einen dunklen Schal um den Kopf gewickelt, sodass nur die Augenpartie sichtbar war. Einer der Täter war ca. 180 cm groß, der andere ca. 170 cm.

Diebesgut in vierstelliger Höhe entwendeten Unbekannte aus mehreren Kellerabteilen eines Mehrfamilienhauses in der Lauenburgerstraße. Dort hatten sie sich auf unbekannte Weise Zugang zur Tiefgarage verschafft und anschließend die Schließriegel der Abteile gewaltsam geöffnet.

In Karlsruhe-Neureut hebelten Einbrecher in der Teutschneureuter Straße ein Fenster neben der Hauseingangstür auf. Sie durchwühlten sämtliche Räume und flüchteten unerkannt mit einem Geldbeutel, in dem sich ein geringer Bargeldbetrag sowie diverse Bankkarten befanden.

In der Paul-Ehrlich-Straße sowie in der Kastenwörtstraße scheiterten Diebe beim Versuch, in ein Ein-und ein Mehrfamilienhaus einzubrechen an den massiven und hochwertigen Hauseingangstüren.

Über eine unverschlossene Hauseingangstür gelangten noch unbekannte Täter in der Sophienstraße in das Kellergeschoss eines Mehrparteienhauses, wo sie die Türen zu zwei Kellerverschlägen aushängten und die Abteile durchsuchten. Ob sie hierbei auch etwas entwendeten, ist noch nicht bekannt.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0721 666-5555 an den Kriminaldauerdienst zu wenden.

