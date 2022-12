Polizei Dortmund

POL-DO: Räuberischer Diebstahl am Westenhellweg - Festnahme

Dortmund (ots)

In der Dortmunder Innenstadt ist es am Samstagabend (17. Dezember) zu einem räuberischen Diebstahl gekommen. Die Polizei nahm einen Tatverdächtigen fest. Für die Beamten an diesem Tag kein Unbekannter.

Bereits zum dritten Mal innerhalb weniger Stunden versuchte ein 40-jähriger Dortmunder aus einem Geschäft am Westenhellweg Bekleidungsstücke zu entwenden. So auch gegen 18:15 Uhr. Ein Mitarbeiter beobachtete den Dieb wie dieser zwei Paar Schuhe in eine mitgebrachte Tüte steckte und den Laden verlassen wollte. Der Detektiv sprach den Mann an und versuchte diesen zu ergreifen.

Der Tatverdächtige stieß den 68-jährigen Mitarbeiter jedoch zur Seite und rannte davon. Sein Fluchtversuch scheiterte. Der Dieb stürzte. Nach einem kurzen Gerangel mit einem weiteren Mitarbeiter übergaben diese den Tatverdächtigen den alarmierten Einsatzkräften.

Die Beamten nahmen den 40-Jährigen fest und brachten ihn ins Polizeigewahrsam. Den Dortmunder erwartet ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls. Zwei weitere Strafanzeigen aus den Einsätzen um 12:00 Uhr und 15:00 Uhr liegen vor. Die Ermittlungen hinsichtlich der besonderen Voraussetzungen für eine Untersuchungshaft dauern an.

