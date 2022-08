Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Sachbeschädigung am Fenster der HEIB in Bad Nenndorf

Bad Nenndorf (ots)

(He.) In der Zeit vom 10.08.22; 16:00 Uhr und dem 11.08.22; 08:30 Uhr haben unbekannte Täter eine Fensterscheibe bei der HEIB (Heilpädagogische Individuelle Betreuung) in Bad Nenndorf beschädigt. Der äußere Glaseinsatz eines doppelt verglasten Fensters der Damentoilette wurde hier beschädigt. In der äußeren Glasscheibe befindet sich ein Loch, ca. 3cm groß, von welchem aus wiederum mehrere "Sprünge" über die gesamte Scheibe gehen. Das Fenster wurde nicht geöffnet. Der Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Die Polizei Bad Nenndorf bittet um Zeugenhinweise unter 05723/94610.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell