POL-DO: Unfallflucht in Mengede - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1376 Am vergangenen Donnerstag (15. Dezember) schlug ein Trickbetrüger in der Kaiserstraße zu. Der männliche Täter verschaffte sich durch eine Legendenbildung Zutritt in die Wohnung einer 80-Jährigen und versuchte im Folgenden Schmuck zu entwenden. Die Anwohnerin durchschaute dies und ...

