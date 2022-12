Polizei Dortmund

POL-DO: Aufmerksamer Nachbar schlägt falschen Wasserwerker in die Flucht: Die Polizei Dortmund sucht Zeugen

Am vergangenen Donnerstag (15. Dezember) schlug ein Trickbetrüger in der Kaiserstraße zu. Der männliche Täter verschaffte sich durch eine Legendenbildung Zutritt in die Wohnung einer 80-Jährigen und versuchte im Folgenden Schmuck zu entwenden. Die Anwohnerin durchschaute dies und rief ihren Nachbarn zur Hilfe. Der Täter flüchtete unerkannt. Die Polizei Dortmund sucht nun weitere Zeugen!

Gegen 15:50 Uhr klingelte es an der Wohnungstür einer 80-jährigen Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses. Unter der Legende als Wasserwerker den Wasserdruck überprüfen zu müssen, verschaffte sich ein unbekannter Täter Zugang in die Wohnung der Seniorin. Geistesgegenwärtig erkannte diese die Situation und forderte den Täter lautstark auf die Wohnung zu verlassen. Dies machte den 54-jährigen Nachbarn der Seniorin aufmerksam, der ihr zur Hilfe kam. In der Zwischenzeit hatte der Dieb bereits wertvolle Schmuckkästen unterm Arm und wollte aus der Wohnung flüchten. Hieran konnte er durch den aufmerksamen Nachbarn gehindert werden, der den Täter zunächst festhielt und die Tatbeute abnahm. Der Unbekannte konnte sich dann im weiteren Verlauf losreißen und fußläufig über die Kaiserstraße in Richtung der Bismarckstraße flüchten.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Er soll ca. 170 cm groß sein, sei etwa 40 Jahre alt, habe dunkle und vorne etwas lichte Haare, leichten Bartwuchs, sei von korpulenter Statur und mit einem dunkelblauen langen Parka bekleidet gewesen. Bei dem Handgemenge wurde die Kapuze des Parkas abgerissen.

Die Polizei sucht nun weitere Zeugen. Können Sie Angaben zum Sachverhalt bzw. zur Identität des Täters machen? Der Kriminaldauerdienst nimmt Ihre Hinweise unter 0231/132-7441 entgegen.

