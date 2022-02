Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Tasche aus Fahrzeug gestohlen - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Ronneburg/Grobsdorf: Am Samstagnachmittag (19.02.2022), in der Zeit von 15:00 Uhr bis 15:35 Uhr machte sich ein bislang unbekannter Täter an einem auf dem Feldweg zwischen Ronneburg und Grobsdorf abgestellten Pkw Honda zu schaffen. In der genannten Tatzeit schlug der Unbekannte die hintere Scheibe des Fahrzeuges ein und stahl die im Fahrzeug befindlichen Handtasche. Anschließend gelang dem Dieb unerkannt die Flucht. Die Geraer Polizei (Tel. 0365 / 829-0) ermittelt zum Tatgeschehen und sucht nach Zeugen, welche Hinweise zum Täter geben können. (RK)

