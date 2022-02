Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schutzengel an Bord

Gera (ots)

Kleinfalke/L1082: Vermutlich hatte der Fahrer (21) eines Pkw Seat einen Schutzengel an Bord, als er gestern früh (20.02.2022), gegen 07:25 Uhr die Landstraße 1082 in Richtung Gera fuhr. Der junge Fahrer kam im Bereich der Ortslage Kleinfalke (Höhe Sportplatz) von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Verletzt wurde er nach derzeitigen Stand leicht und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Sein Fahrzeug war allerdings nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Geraer Polizei ermittelt nun zum Unfallgeschehen. (RK)

