LPI-G: Unfallflucht in Crimla

Gera (ots)

In der Zeit von 07:45 Uhr- 08:00 Uhr des 18.02.2022 fuhr ein heller LKW der Marke Mercedes gegen eine Grundstücksmauer und verursachte einen Sachschaden. Der Unfall unterlief den Fahrzeugführer/in beim Wenden. Nach der Kollision entfernte sich der/die Verantwortliche pflichtwidrig vom Unfallort in Richtung Sirbis. Die Rücklichtschale des LKW's befand sich noch am Unfallort und wurden sichergestellt.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Greiz zu wenden. PI Greiz tel.: 03661/6210 oder per EMail: pi.greiz.pdg@polizei.thueringen.de

