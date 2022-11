LPI-GTH: Fahruntüchtige Fahrzeugführer

Eisenach (ots) - Ein bisher Unbekannter schädigte am Samstagabend zwischen 21.45 Uhr und 22.45 Uhr vermutlich mit seinem Fahrzeug einen PKW Toyota, welcher in der Straße Frauenplan abgeparkt war. Der Sachschaden an der Fahrertür des PKW wird auf etwa 2500EUR geschätzt. Zeugen, welche sich zur Unfallzeit ebenfalls in dem Bereich aufgehalten und verdächtige Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der ...

mehr