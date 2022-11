LPI-GTH: Verletztes Kind nach Verkehrsunfall

Gotha - Landkreis Gotha (ots) - Unbekannte traten am Sonntagmorgen gegen 01:05 Uhr die Außenspiegel an einem geparkten Pkw Mazda in der Bohnstedtstraße ab. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 600 Euro. Sachdienliche Hinweise werden unter der Bezugsnummer 0286652/2022 (Tel. 03621/781424) erbeten. (ml) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Inspektionsdienst Gotha Telefon: ...

