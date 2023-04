Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zusammenstoß mit Traktor/ Unfallbeteiligter und Zeugen gesucht

Gangelt-Hastenrath (ots)

Am 5. April (Mittwoch), gegen 15.30 Uhr, ereignete sich auf der Gangelter Straße ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Traktor. Eine 47-jährige Frau aus Waldfeucht fuhr mit ihrem Pkw Opel aus Richtung Gangelt kommend in Richtung Hastenrath. Vor fuhren der Fahrer eines Traktors der Marke John Deere sowie ein landwirtschaftliches Fahrzeug mit einem Gülleanhänger ebenfalls in dieselbe Richtung. Auf freier Strecke setzte die Waldfeuchterin zum Überholen an. Als sich die Frau mit ihrem Pkw neben den beiden landwirtschaftlichen Fahrzeugen befand, scherte der vorausfahrende John Deere nach links in einen Wirtschaftsweg ein. Der Opel Fahrerin gelang es nicht mehr auszuweichen, so dass der Traktor die Seite ihres Pkw streifte und die Airbags auslösten. Die Frau erschrak und bremste ihren Pkw bis zum Stillstand ab. Als sie ausstieg um nach dem Rechten zu sehen, waren beide landwirtschaftlichen Fahrzeuge bereits weitergefahren. Es handelte sich um einen übergroßen Traktor der Marke John Deere mit sehr breiten Reifen, der mit einem Gülleanhänger unterwegs war. Der Fahrer dieses Gefährts sowie Zeugen, die Hinweise zu seiner Identität geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg zu melden, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, einen Hinweis über die Internetseite der Polizei in Heinsberg zu geben, oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell