Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Werkzeuge aus Pkw gestohlen

Wegberg-Rath-Anhoven (ots)

Aus einem Pkw, der auf einem abgezäunten Gelände an der Gladbacher Straße parkte, wurden zwischen 16 Uhr am 4. April (Dienstag) und 7 Uhr am 5. April (Mittwoch) diverse Werkzeuge und Geräte entwendet.

