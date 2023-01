Polizei Münster

POL-MS: Unbekannte brechen in Reihenendhaus ein - Zeugen gesucht

Münster (ots)

In der Zeit von Samstagvormittag bis Sonntagvormittags (31.12., 11 Uhr - 01.01., 11 Uhr) sind Unbekannte in ein Reihenendhaus an der Straße Vorländerweg eingebrochen.

Die Täter gelangten über einen Zaun in den Garten des Hauses. Hier schlugen sie mit einem Stein die Terrassentür ein und gelangten so in das Innere des Hauses. Die Unbekannten durchwühlten die Schränke nach möglichem Diebesgut und hebelten im Vorratsraum einen Tresor auf. Anschließen flüchteten die Einbrecher in unbekannte Richtung. Ob die Täter etwas entwendeten, ist Bestandteil der Ermittlungen.

Hinweise nimmt die Polizei unter folgender Rufnummer entgegen 0251 275-0.

