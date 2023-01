Polizei Münster

POL-MS: Münsteraner begrüßen das Jahr 2023 - Polizei zieht positive Bilanz

Münster (ots)

Nach den Silvesterfeierlichkeiten zum Ende des Jahres 2022 zieht die Polizei eine positive Bilanz.

Zahlreiche Menschen waren unter anderem am Domplatz, im Hafenviertel und in der Innenstadt unterwegs und feierten auf den Straßen, in Lokalitäten oder im privaten Umfeld zum größten Teil friedlich und ausgelassen, um das neue Jahr zu begrüßen.

Die Polizei Münster zeigte verstärkt Präsenz und wurde in der Zeit von 18 bis sechs Uhr zu etwa 70 silvestertypischen Einsätzen gerufen. In den meisten Fällen mussten die Beamten bei Streitigkeiten, randalierenden Personen und Körperverletzungen einschreiten. Insgesamt fertigten sie sieben Anzeigen wegen Körpervervetzungsdelikten und neun wegen Sachbeschädigung. Die Polizisten sprachen einen Platzverweis aus und nahmen drei Störer in Gewahrsam.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell