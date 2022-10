Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Diebstahl aus Kapelle

Ulm (ots)

Unbekannte Täter entwendeten am Samstag in der Zeit zwischen 08.30 und 17.30 Uhr einen Opferstock. Sie drangen in den öffentlich zugänglichen Vorraum der Leonhardskapelle in Bissingen ein. Dann brachen sie den Opferstock aus der Wand. Das Pfarramt beziffert das Opfergeld auf ca. 5 Euro und den Opferstock auf ca. 50 Euro. Der Schaden an der Kapellenwand wird auf ca. 1 000 Euro geschätzt.

