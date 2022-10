Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Mann verliert Börse und landet in der Zelle

Ulm (ots)

Am Samstag, gegen 05.00 Uhr meldete sich ein 56-jähriger Mann bei der Polizei. Er befand sich in der Nähe eines Kulturzentrums in der Schillerstraße und fand seinen Geldbeutel und sein Handy nicht mehr. Der Mann befand sich infolge Alkoholkonsums nicht mehr in einem kommunikationsfähigen Zustand. Er gab zusammenhanglose Auskünfte. Eine Klärung, ob ein Verlust oder Diebstahl vorlag, war nicht möglich. Die Beamten rieten zur Ausnüchterung und erneuten Vorsprache bei der Polizei. Ein Alkoholtest wurde stringent verweigert.

Gegen 06.00 Uhr rief der Mann erneut bei der Polizei an und meldete einen Raub zu seinem Nachteil. Vor Ort stellten die Beamten schnell fest, dass es sich um den gleichen Sachverhalt handelte. An ein vorausgegangenes Gespräch mit der Polizei konnte oder wollte sich der Angetrunkene nicht mehr erinnern. Ein Alkohol-Test wurde weiterhin verweigert. Das wichtigste Anliegen des Mannes schien ein Transportmittel nach Schelklingen zu sein. Die Beamten mussten das Transportersuchen des Betrunkenen ablehnen. Damit gab sich der Mann nicht zufrieden, sondern er ging die Polizisten aggressiv an. Auch einem Platzverweis kam er nicht nach. Schließlich wurde er auf richterliche Anordnung Gewahrsam genommen. Nach seiner Ausnüchterung kann er erneut sein Anliegen vorbringen.

