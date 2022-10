Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Langenenslingen - Spinne im Auto

Ulm (ots)

Beamte des Polizeireviers Riedlingen waren Retter in der Not. Eine 33-jährige PKW-Lenkerin konnte am Freitag, gegen 19.00 Uhr ihre Fahrt nicht mehr fortsetzen. Sie hatte eine große Spinne in ihrem Auto festgestellt. Die Beamten führten eine Absuche nach dem Tier im Fahrzeug durch. Sie wurden nicht fündig und die Frau konnte anschließend ihre Fahrt beruhigt fortsetzen.

