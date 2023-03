Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Autofahrer nach Unfall leicht verletzt

Drolshagen (ots)

Am Mittwoch (22.03.2023) kam es um 13:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Drolshagen. Ein 55-jähriger Autofahrer wollte von der "Gräfin-Sayn-Straße" nach links in die "Hagener Straße" einbiegen. Hier kam es zum Zusammenstoß mit dem PKW eines ebenfalls 55-Jährigen, der zu diesem Zeitpunkt die "Hagener Straße" befuhr. Dieser wurde durch die Kollision leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden oberen vierstelligen Eurobereich.

