Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Autofahrerin nach Alleinunfall verletzt

Wenden (ots)

Am Montag (20.03.2023) kam es um 16:37 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L512 im Bereich Wilhelmsthal. Eine 79-jährige Autofahrerin aus dem Oberbergischen Kreis befuhr die L512 in Fahrtrichtung Gerlingen, als sie die Kontrolle über ihren PKW verlor. Ihr Auto kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baum. Die Fahrerin wurde durch den Zusammenstoß verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An dem nicht mehr fahrbereiten Fahrzeug entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Eurobereich. Es wurde geborgen und abgeschleppt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell