Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verletzte nach Unfall in Neu-Listernohl

Attendorn (ots)

Am Samstag (18.03.2023) kam es um 16:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich "L512/L539". Ein 31-jähriger Autofahrer hatte zuvor die L512 in Fahrtrichtung Attendorn befahren. Als er im Einmündungsbereich nach links abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 62-Jährigen. Durch die Kollision wurden die beiden Männer verletzt. Sie wurden mit Rettungswagen in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden im unteren bis mittleren fünfstelligen Eurobereich. Ausgelaufene Flüssigkeiten wurden durch die Feuerwehr behandelt. Während der Unfallaufnahme musste der Verkehr zum Teil geregelt und abgeleitet werden. Erst nach der Bergung der Fahrzeuge und der Reinigung der Fahrbahn wurde die Unfallstelle gegen 17:45 Uhr wieder vollständig für den Verkehr freigegeben.

