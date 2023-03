POL-OE: Autofahrer unter Alkoholeinfluss

Attendorn (ots) - Am Samstag (18.03.2023) kam es um 16:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich "L512/L539". Ein 31-jähriger Autofahrer hatte zuvor die L512 in Fahrtrichtung Attendorn befahren. Als er im Einmündungsbereich nach links abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 62-Jährigen. Durch die Kollision wurden die beiden Männer verletzt. Sie wurden mit Rettungswagen in nahegelegene ...

mehr