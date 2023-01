Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: A65/TuR Pfälzer Weinstraße West - Ein Joint in Amsterdam

A65/TuR Pfälzer Weinstraße West (ots)

Lidflattern und wässrig-glänzende Augen einer 32 Jahren alten Audi-Fahrerin aus der Schweiz machten am Dienstagmittag (03.01.2023, kurz vor 17 Uhr) die Beamten bei einer Verkehrskontrolle auf der Tank- und Rastanlage Pfälzer Weinstraße West stutzig, weshalb sie auf einen Drogenkonsum angesprochen wurde. Dabei gab die Frau zu, an Silvester in Amsterdam einen Joint geraucht zu haben. Die Weiterfahrt war damit beendet. Sie musste zur Blutprobe. Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. In einem Strafverfahren muss sie sich nun verantworten. Eine Sicherheitsleistung in Höhe von 700 Euro wurde einbehalten. Die Sicherheitsleistung hat den Zweck, den staatlichen Strafverfolgungs- und Strafvollstreckungsanspruch bei ausländischen Verkehrsteilnehmern zu sichern.

