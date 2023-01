POL-PDLD: Berufsinfoabend der Polizei Bad Bergzabern

Landau (ots) - Am Montag, den 02.01.2023 gegen 22:30 Uhr, geriet aus bislang ungeklärter Ursache, in der Schneiderstraße in Landau, eine hölzerne Pergola in Brand. Das Feuer griff auf einen angrenzenden Holzunterstand und eine Blechhütte über. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Brandursache und die Höhe des Sachschadens sind Gegenstand weiterer polizeilicher Ermittlungen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion ...

