Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Bei Kennzeichendiebstahl ertappt

Heinsberg-Grebben (ots)

Eine Zeugin beobachtete am Donnerstag, 6. April(Donnerstag), gegen 3.22 Uhr, eine dunkel gekleidete Person, die über den Zaun eines Betriebsgeländes kletterte. Daraufhin verständigte sie die Polizei. Die Beamten trafen in der Nähe des Tatortes einen Mann an, auf den die Beschreibung zutraf. Der 35-jährige Heinsberger führte zwei Kfz Kennzeichen bei sich, die von einem Pkw abmontiert worden waren, der in einer unverschlossenen Garage in der unmittelbaren Nähe parkte. Zudem führte der Heinsberger Werkzeug mit sich. Die Kennzeichen wurden sichergestellt und dem Eigentümer wieder ausgehändigt. Zudem fertigten die Polizisten eine Strafanzeige gegen den Dieb. Er wird sich nun für seine Tat verantworten müssen.

