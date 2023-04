Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Senior durch Trick bestohlen

Zeugen gesucht

Übach-Palenberg-Übach (ots)

Am 4. April (Dienstag), gegen 11.00 Uhr, wurde ein älterer Anwohner derThornstraße von einem unbekannten Mann angesprochen. Der Senior befand sich am geöffneten Kofferraum seines Wagens als er in ein Gespräch verwickelt wurde. Der Unbekannte legte ihm kurz darauf sechs Uhren in den Kofferraum seines Pkw. Durch das Gespräch verunsichert und abgelenkt gab der Rentner dem unbekannten Mann Bargeld für die Uhren. Das sich noch im Portemonaie befindliche Restgeld nahm der Täter auch an sich. Der Unbekannte forderte den Senior auf, sich in seinen Pkw zu setzen, um in einem Bankinstitut noch mehr Geld abzuheben. Bevor der Rentner dem Täter das Geld übergeben konnte,kamen ihm Zweifel und er rief die Polizei. Als die Beamten eintrafen, hatte sich der unbekannte Täter bereits mit seinem Fahrzeug entfernt. Er hatte ein südeuropäisches Erscheinungsbild, war schlank und hatte kurze braune Haare. Augenscheinlich war er zirka 25 Jahre alt. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen schwarzen Mittelklassewagen an dem Italienische Kennzeichen angebracht waren. Die Polizei sucht weitere Zeugen die das Geschehene beobachtet haben oder aber Angaben zu dem bisher unbekannten Täter machen können. Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat der Polizei in Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0. Alternativ haben Sie die Möglichkeit, einen Hinweis über die Internetseite der Polizei in Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell