Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Unerwarteter Angriff auf 57-Jährigen - Bundespolizei stellt Schläger am Hauptbahnhof Recklinghausen

Recklinghausen (ots)

Gestern Abend (16. November) soll ein Mann vor dem Recklinghäuser Hauptbahnhof hinterrücks angegriffen worden sein. Bundespolizisten konnten einen Tatverdächtigen am Busbahnhof stellen. Dieser reagierte ungehalten.

Gegen 20:30 Uhr meldete sich ein 57-Jähriger auf der Wache der Bundespolizei in Recklinghausen. Er gab an, soeben im Hauptbahnhof, vor einem Schnellrestaurant, von hinten attackiert worden zu sein. Ein zunächst Unbekannter habe ihn hinterrücks mit der Faust gegen das Gesicht geschlagen. Aufgrund der Verletzungen boten die Bundespolizisten dem Recklinghäuser an, einen Rettungswagen zu alarmieren, was dieser aber ablehnte. Die Einsatzkräfte fahndeten anschließend nach dem beschriebenen Täter und konnten ihn im Bereich des Busbahnhofes stellen. Dieser begann die Beamten sofort zu beleidigen. Bei der Kontrolle des 36-Jährigen ermittelten die Polizisten, dass der Mann bereits von der Staatsanwaltschaft Bochum wegen Beleidigungsdelikten gesucht wurde.

Die Bundespolizisten nahmen die Aussagen von mehreren Zeugen auf leiteten gegen den beschuldigten Recklinghäuser ein Ermittlungsverfahren wegen der gefährlichen Körperverletzung und wegen Beleidigung ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell