Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Sachbeschädigung an Baum

Geilenkirchen (ots)

Zeugen beobachteten am 4. April (Dienstag), gegen 23.20 Uhr, mehrere Personen, die an einem Baum an der Straße Markt standen. Eine der Personen hatte eine Axt in der Hand und schlug damit gegen den Baum. Als die Personen den Zeugen bemerkten, flüchteten mehrere von ihnen mit einem weißen Pkw Opel Corsa über die Konrad-Adenauer-Straße in Richtung Berliner Ring und andere entfernten sich zu Fuß in Richtung Wurm. Der Mann mit der Axt trug eine karierte Jacke oder ein kariertes Oberteil. Wer hat die Tat noch beobachtet oder kann Hinweise auf die Identität der Flüchtigen geben? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen unter der Telefonnummer 02452 920 0. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, einen Hinweis über die Internetseite der Polizei in Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

