Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Wohnhaus

Heinsberg (ots)

Am Dienstag, 4. April, drangen unbekannte Täter durch ein Fenster im Erdgeschoss in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Liecker Straße ein. Sie entwendeten zwei hochwertige Uhren. Der Tatzeitraum lag zwischen 00.00 Uhr und 07.30 Uhr.

