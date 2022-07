Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede-Vardingholt - Elektrorad bei Einbruch gestohlen

Rhede (ots)

Pedelecdiebe sind in Rhede-Vardingholt in eine Garage eingebrochen. Die Tat spielte sich in der Nacht zum Sonntag, 03.07.2022, am Pater-Walgenbach-Weg ab. Die Einbrecher erbeuteten ein schwarz lackiertes Elektrorad vom Typ KTM Cento 8 Plus 5. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

