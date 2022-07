Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Beim Abbiegen zusammengestoßen

Heek (ots)

Leichte Verletzungen hat eine Autofahrerin am Sonntag, 03.07.2022, bei einem Verkehrsunfall in Heek erlitten. Die 19-jährige Heekerin hatte gegen 21.15 Uhr den Leuskesweg in Richtung Bleiche befahren. Dabei kam es zur Kollision mit dem Wagen einer 20-Jährigen, ebenfalls aus Heek: Sie hatte aus dem verkehrsberuhigten Bereich der Kämpensiedlung nach links in den Leuskesweg abbiegen wollen. Die Leichtverletzte wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Der Sachschaden liegt circa im vierstelligen Euro-Bereich. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell