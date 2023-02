Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Einbruch in Lagerraum

Gescher (ots)

Tatort: Gescher, Borkener Damm;

Tatzeit: zwischen 16.02.2023, 16.00 Uhr, und 21.02.2023, 07.00 Uhr;

In einen Lagerraum eingedrungen sind Unbekannte in Gescher. Dieser befindet sich auf der Gebäuderückseite einer Sporthalle am Borkener Damm. Die Täter brachen ein Vorhängeschloss auf und drangen so in den Raum ein. Die Einbrecher entwendeten einen Freischneider der Marke Stihl (Typ "FS450"). Das Geschehen ereignete sich zwischen dem 16.02.2023, 16.00 Uhr, und dem 21.02.2022, 07.00 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260. (ck)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell