Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Einbruch in Kindergarten

Gescher (ots)

Tatort: Gescher, Frieterhofstraße; Tatzeit: zwischen 20.02.2023, 21.00 Uhr, und 21.02.2023, 07.30 Uhr;

Bargeld erbeuteten Unbekannte in der Nacht zum Dienstag bei einem Einbruch in einen Kindergarten in Gescher. Um in das Gebäude an der Frieterhofstraße zu gelangen, hebelten die Täter ein Fenster auf. Im Inneren durchsuchten die Einbrecher einen Büroraum und entwendeten Geld aus einer Kasse. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (ck)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell