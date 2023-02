Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Autos kollidieren auf Parallelstraße

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Parallelstraße / Scheelenkamp;

Unfallzeit: 21.02.2023, 07.45 Uhr;

Eine Leichtverletzte sowie zwei zerknitterte Kotflügel sowie Stoßfänger sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Veilchendienstag in Ahaus. Gegen 07.45 Uhr wollte eine 25 Jahre alte Ahauserin mit ihrem Wagen aus dem Scheelenkamp nach links auf die Parallelstraße abbiegen. Dabei kollidierte sie mit dem Fahrzeug einer 22-Jährigen, die sich in dessen Folge leicht verletzte. Die Coesfelderin hatte die Parallelstraße in Richtung Bahnhof befahren. Der Rettungsdienst untersuchte die Leichtverletzte. Zum Krankenhaus wollte sie jedoch zunächst nicht mitfahren. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell