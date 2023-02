POL-BOR: Ahaus-Ottenstein - Baucontainer bleibt ungeöffnet

Rhede (ots) - Tatort: Rhede, Wilhelmstraße; Tatzeit: zwischen 19.02.2023, 02.00 Uhr, und 20.02.2023, 12.00 Uhr; Massiv zerkratzt haben Unbekannte in Rhede ein geparktes Auto. Der Wagen hatte an der Wilhelmstraße gestanden - dort kam es am Wochenende zu der Tat. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to) Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken ...

mehr