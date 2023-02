POL-BOR: Ahaus-Ottenstein - Werkzeuge aus Garage entwendet

Vreden (ots) - Tatort: Vreden, Wüllener Straße; Tatzeit: 18.02.2023, 15.45 Uhr; Bargeld erbeutet hat ein Unbekannter am Samstagnachmittag in Vreden. Der Räuber betrat gegen 15.45 Uhr mit einem circa 30 Zentimeter langen Messer in der Hand ein Bekleidungsgeschäft an der Wüllener Straße. Er lief direkt zum Kassenbereich und bedrohte eine Angestellte. Diese öffnete die Kassenlade und der Täter nahm sich Geldscheine ...

