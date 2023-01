Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Mann nahm sexuelle Handlung an sich in der Öffentlichkeit vor

Warendorf (ots)

Am Montag, 30.1.2023, 13.30 Uhr beobachtete eine Frau einen Mann, der in der Öffentlichkeit sexuelle Handlungen an sich im Bereich des Emssees in Warendorf vornahm. Der Unbekannte befand sich zunächst an der Mauer des Brinkhausgeländes und ging anschließend über den Breuelweg in Richtung Zwischen den Emsbrücken/Lohwall. Der Unbekannte sei sehr groß, geschätzt fast zwei Meter, habe eine breite, athletische Figur und trug einen dunklen Kapuzenpullover sowie eine graue Jogginghose. Wer kennt den Mann oder hat ihn in der Warendorfer Innenstadt gesehen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

