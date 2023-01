Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde-Stromberg. Besitzer stellte massiven Streifschaden am Auto fest

Warendorf (ots)

Ein Autobesitzer stellte am Montag, 30.1.2023, gegen 20.15 Uhr einen massiven Streifschaden an seinem grauen Skoda Kodiaq fest. Er hatte den Pkw gegen 17.45 Uhr am Fahrbahnrand der Straße Auf dem Borgkamp in Stromberg abgestellt. Im hinteren Bereich des Autos konnten weiße Lackspuren vom flüchtigen Verursacherfahrzeug gesichert werden. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell