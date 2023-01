POL-WAF: Warendorf/Sassenberg. Gestohlenen roten VW Golf aufgefunden - Ergänzung zur Pressemittelung vom 30.1.2023. 10:32 Uhr)

Warendorf (ots) - In der Nacht zu Freitag,27.1.2023 brachen unbekannte Personen in eine Gaststätte in Telgte, Markt ein. Der oder die Täter stahlen eine graue Geldkassette mit Geld. Wer hat in der Tatnacht verdächtige Personen im Bereich des Marktplatzes gesehen? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 ...

