Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Roten VW Golf gestohlen

Warendorf (ots)

Am Samstag, 28.1.2023, 21.50 Uhr stahl ein Unbekannter einen roten VW Golf, der auf dem Gröblinger Weg in Warendorf stand. Der Warendorfer stellte das Auto auf dem Parkplatz eines Restaurants ab, um eine Bestellung abzuholen. Dabei ließ er den Schlüssel im Auto stecken. Als der Besitzer aus dem Lokal herauskam, sah er den Unbekannten mit seinem Pkw die Dr.-Rau-Allee in Richtung Füchtorf davon fahren. Der rote VW Golf hat das Kennzeichen WAF-CX 716. Wer hat den Golf gesehen? Wer kann Angaben zu dem Diebstahl machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell