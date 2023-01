POL-WAF: Beckum. Einbruch in ein Telekommunikationsgeschäft

Warendorf (ots) - Am Sonntag, 29.01.2023, gegen 18.10 Uhr, fuhr eine 48-Jährige aus Ahlen auf der Beckumer Straße in Ahlen in Richtung Beckum. Beim Abbiegen nach links in die Kruppstraße kam es zum Zusammenstoß mit dem PWK einer 83-jährigen Ahlenerin, die die Beckumer Straße in Gegenrichtung befuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der 71-Jährige Beifahrer im PKW der 48-Jährigen verletzt, Rettungskräfte brachten ihn ...

