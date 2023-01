Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Mülltonne gerät in Brand

Warendorf (ots)

Am Sonntag, den 29.01.23 kam es gegen 15:00 Uhr in Ostbevern an der Straße Brock zum Brand einer Mülltonne. Die Tonne stand unmittelbar an der Garage eines Wohnhauses, ein Übergreifen des Feuers auf das Haus konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Durch den Brand wurde der Dachstuhl der Garage beschädigt, die Außenfassade war stark verrußt. Bei dem Versuch das Feuer zu löschen wurden zwei Hausbewohner verletzt, sie wurden mit dem Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Angaben zur Schadenshöhe können zurzeit nicht gemacht werden.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell